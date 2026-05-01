«Крылья Советов» — «Спартак»: игроки самарцев под угрозой дисквалификации на 29-й тур РПЛ

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с перечнем футболистов «Крыльев Советов», которые рискуют получить дисквалификацию в 28-м туре за четвёртую жёлтую карточку. На данный момент по три предупреждения накопилось у Амара Рахмановича, Кирилла Печенина, Фернандо Костанцы, Николая Рассказова и Химми Марина.

Если упомянутые игроки получат жёлтую карточку в матче со «Спартаком», они пропустят встречу 29-го тура с «Оренбургом».