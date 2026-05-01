«Я удивился». Бубнов — о матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31' 2:0 Рахманович – 53'
«Локомотив» насколько плохо выглядел, что я удивился. После «Зенита» так плохо выглядеть… Это может говорить только о том… С учётом их ситуации, они же борются за призовое место, здесь речь идёт уже не о мотивации. Речь идёт о функциональной готовности. «Крылья» их просто с первой минуты перебегали», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 27 матчей в рамках РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков.
