«Я удивился». Бубнов — о матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (2:0).

«Локомотив» насколько плохо выглядел, что я удивился. После «Зенита» так плохо выглядеть… Это может говорить только о том… С учётом их ситуации, они же борются за призовое место, здесь речь идёт уже не о мотивации. Речь идёт о функциональной готовности. «Крылья» их просто с первой минуты перебегали», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 27 матчей в рамках РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков.