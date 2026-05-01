Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА опубликовал проморолик к матчу с «Зенитом», сделав отсылку на судейство

Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала проморолик, посвящённый предстоящему матчу 28-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео было сделано в стилистике приставки SEGA: для начала игры используют пароль «раз-два-три», а один из комплектов формы «Зенита» – судейский. Также по умолчанию у «Зенита» 12 игроков, среди опций по пенальти есть режим «только честные», а главный тренер армейцев Челестини на установке шутит про очередной «юбилей» клуба из Санкт-Петербурга.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 2 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков, ЦСКА (45) — шестой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android