ЦСКА опубликовал проморолик к матчу с «Зенитом», сделав отсылку на судейство

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала проморолик, посвящённый предстоящему матчу 28-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».

Видео было сделано в стилистике приставки SEGA: для начала игры используют пароль «раз-два-три», а один из комплектов формы «Зенита» – судейский. Также по умолчанию у «Зенита» 12 игроков, среди опций по пенальти есть режим «только честные», а главный тренер армейцев Челестини на установке шутит про очередной «юбилей» клуба из Санкт-Петербурга.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 2 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков, ЦСКА (45) — шестой.