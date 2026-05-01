Сенников: для «Локомотива» матч с «Динамо» за третье место, нельзя терять очки

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 28-го тура Мир РПЛ с «Динамо».

«Динамо» сейчас в хорошей форме. Многие говорят, что команда готовится к кубковому матчу с «Краснодаром». Но это ничего не значит. Это принципиальное московское дерби. «Динамо» хочет как можно выше подняться, им нужно набирать очки. Для «Локомотива» матч с «Динамо» будет за третье место.

Потому что следующий тур с «Балтикой» будет определяющим. Сейчас нельзя терять очки. Надеюсь, «Локомотив» сделает выводы после поражения в Самаре и сможет на своём поле показать огненную и заряженную на победу игру», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

