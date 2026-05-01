Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов этого сезона. В 1/2 финала встречались «ПСЖ» с «Баварией» (5:4) и мадридский «Атлетико» с лондонским «Арсеналом» (1:1).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44' 1:1 Альварес – 56'
«Футбол прекрасен везде. Это была хорошая игра («ПСЖ» — «Бавария». — Прим. «Чемпионата»), отличная! На следующий день был матч «Атлетико» с «Арсеналом», другой стиль, но тоже очень и очень хорошо. Футбол по-настоящему прекрасен!» — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».
