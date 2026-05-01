Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов этого сезона. В 1/2 финала встречались «ПСЖ» с «Баварией» (5:4) и мадридский «Атлетико» с лондонским «Арсеналом» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Футбол прекрасен везде. Это была хорошая игра («ПСЖ» — «Бавария». — Прим. «Чемпионата»), отличная! На следующий день был матч «Атлетико» с «Арсеналом», другой стиль, но тоже очень и очень хорошо. Футбол по-настоящему прекрасен!» — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».

