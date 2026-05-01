Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов этого сезона. В 1/2 финала встречались «ПСЖ» с «Баварией» (5:4) и мадридский «Атлетико» с лондонским «Арсеналом» (1:1).

«Футбол прекрасен везде. Это была хорошая игра («ПСЖ» — «Бавария». — Прим. «Чемпионата»), отличная! На следующий день был матч «Атлетико» с «Арсеналом», другой стиль, но тоже очень и очень хорошо. Футбол по-настоящему прекрасен!» — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».