Сенников: ЦСКА нельзя списывать со счетов в матчах с «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт 2 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА будет настроен на матч с «Зенитом». Мы помним, как в прошлом году армейцы играли против питерцев. «Зенит» сейчас более мотивирован. Ждём интересный матч. У питерцев и «Краснодара» полнейшая концентрация, чтобы не потерять ни одного очка в борьбе за чемпионство.

По игре у ЦСКА не так много шансов в матчах с «Зенитом» и «Спартаком». Но бывают матчи, когда талантливые ребята могут себя проявить. ЦСКА нельзя списывать со счетов в этих матчах. В Кубке будет игра за выход в Суперфинал. А в матче с «Зенитом» ЦСКА тоже хочется показать хороший футбол — для своих болельщиков и для самих себя», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА опубликовал проморолик к матчу с «Зенитом», сделав отсылку на судейство
