«Локомотив» — «Динамо»: игроки гостей с риском дисквалификации на матч с «Краснодаром»

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с перечнем футболистов «Динамо», которые рискуют получить дисквалификацию в 28-м туре за четвёртую жёлтую карточку. На данный момент по три предупреждения накопилось у Бителло, Ивана Сергеева, Рубенса, Максима Осипенко, Роберто Фернандеса и Александра Кутицкого. В случае очередного предупреждения эти игроки рискуют пропустить матч 29-го тура с «Краснодаром».

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идёт на восьмой строчке, набрав 38 очков.

Сенников: для «Локомотива» матч с «Динамо» за третье место, нельзя терять очки
