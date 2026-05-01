«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Чернов, Божин, Рассказов, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Рахманович.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Литвинов, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Умяров, Барко, Солари, Фернандеш, Угальде.

После 27 туров чемпионата России самарская команда набрала 26 очков и занимает 13-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.