«Локомотив» — «Динамо»: игроки хозяев с риском дисквалификации на матч с «Балтикой»

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с перечнем футболистов «Локомотива», которые рискуют получить дисквалификацию в 28-м туре за четвёртую жёлтую карточку. На данный момент по три предупреждения накопилось у Алексея Батракова, Зелимхана Бакаева, Максима Ненахова, Жерзино Ньямси и Егора Погостнова. В случае очередного предупреждения эти игроки рискуют пропустить матч 29-го тура с «Балтикой».

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идёт на восьмой строчке, набрав 38 очков.