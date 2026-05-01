Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис сравнил Майкла Кэррика с Деяном Станковичем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика с возглавляющим «Црвену Звезду» Деяном Станковичем.

«Что касается работы Кэррика в «Манчестер Юнайтед», вы же понимаете, что таких случаев много. Приходит тренер, делает маленький шажок, а на следующий год начинаются проблемы. Так же было и со Станковичем в «Спартаке». Главное — провести полноценную подготовку и показать результат на следующий год. Кэррик — не исключение. Посмотрим, останется ли он, и будем делать выводы в следующем сезоне», — сказал Канчелькис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.