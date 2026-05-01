Александр Бубнов: «Балтика» играет стабильно, но их уровень — единица

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о результатах калининградской «Балтики». В рамках Мир РПЛ команда не одержала ни одной победы в последних пяти играх.

«Здесь в чём проблема… Дело в том, что в последних играх они-то играют стабильно. Я уже говорил, уровень их — единица. Но результата нет. Раньше играли так же, но результат был, а сейчас не реализовывают [моменты]. И сейчас Талалаев заговорил, что удачи нет, фарт отвернулся. Только он не сказал, почему фарт отвернулся. А потому что Бориско раньше по пять голевых моментов у своих ворот выручал. А сейчас Бориско нет — и фарт ушёл», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».