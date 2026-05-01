Тренер «Крыльев» Булатов — о матче со «Спартаком»: мы нацелены побеждать в каждой игре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался перед началом игры 28-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 1 мая. Начало — в 17:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
«На наше положение в турнирной таблице напрямую влияет количество набранных очков. Нам нужно достичь необходимого результата, чтобы сохранить место в Премьер-Лиге. К каждому сопернику мы подходим индивидуально. Наша задача выстроить оборону так, чтобы у соперника не было свободных зон и возможностей для продвижения. Нам не принципиально, против кого играть. Мы нацелены побеждать в каждом матче», — приводит слова Булатова пресс-служба «Крыльев Советов».

