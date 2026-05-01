ЭСК: Сухой верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче РПЛ с «Локомотивом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (0:0).

«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Зенит» после видеопросмотра. Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Зенит» после видеопросмотра. Мотивировка: рука защитника «Зенита» Игоря Дивеева неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. VAR имел доказательства факта касания руки с мячом. Учитывая данное обстоятельство, данный контакт является наказуемым», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.