ЭСК признала верным решение назначить пенальти «Спартаку» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Мотивировка: контакт мяча с рукой Наиля Умярова является наказуемым. Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.