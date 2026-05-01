ЭСК признала верным решение назначить пенальти «Спартаку» в матче РПЛ с «Краснодаром»
Поделиться
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Мотивировка: контакт мяча с рукой Наиля Умярова является наказуемым. Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
16:42
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:21
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:55
-
15:52
-
15:36
-
15:35
-
15:25
-
15:18
-
15:03
-
14:56
-
14:46
-
14:40
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:24
-
12:10
-
11:42
-
11:26
-
11:21
-
11:09