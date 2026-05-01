ЭСК признала верным решение назначить пенальти «Спартаку» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Мотивировка: контакт мяча с рукой Наиля Умярова является наказуемым. Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

