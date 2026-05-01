«Пари НН» сообщил о пополнении тренерского штаба Вадима Гаранина

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщает о том, что к тренерскому штабу «Пари НН» под руководством Вадима Гаранина присоединился Ренат Сабитов. 40-летний специалист назначен старшим тренером нижегородского клуба. Ренат Харисович ранее входил в тренерский штаб «Космоса» и ФК «Олимп-Долгопрудный». В качестве игрока Сабитов выступал за ряд клубов, в том числе московский «Спартак», «Химки», «Сатурн», «Томь». Дважды становился вице-чемпионом России. Мы приветствуем Рената Сабитова в «Пари НН». Желаем успехов, плодотворной работы, как можно больше побед и достижения целей вместе с нашей командой», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».