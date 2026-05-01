ЭСК вынесла решение по обращениям «Динамо» Мх после матча с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в матче 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Махачкала (2:1).

«Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны Александра Черникова против игрока команды «Динамо» Андреса Аларкона в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Динамо». Решение: судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Александра Черникова против игрока команды «Динамо» Андреса Аларкона в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Динамо». Мотивировка: Александр Черников не нарушал правила игры. Аларкон завершил свое действие, сделав передачу в зону атаки. Контакт по инерции движения не повлиял на игровое действие Аларкона. В действиях Черникова не было безрассудства. Гол засчитан правильно.

Суть обращения: проверка решения назначить пенальти в ворота команды «Динамо». Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо». Мотивировка: защитник «Динамо» Джемал Табидзе нарушает правила в единоборстве с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. Табидзе использует руки для задержки соперника без попытки бороться за мяч. Он влияет на возможность игрока «Краснодара» продвигаться к мячу. Учитывая, что мяч не находился под контролем нападающего, данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол. Судья правильно назначил пенальти и вынес предупреждение Джемалу Табидзе», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.