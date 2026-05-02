«Бавария» — «Хайденхайм»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 мая, состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «Хайденхайм». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступит Франк Вилленборг. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «Бавария» победила «Майнц» со счётом 4:3. «Хайденхайм» обыграл «Санкт-Паули» со счётом 2:0. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Вольфсбургом» (9 мая). «Хайденхайм» проведёт матч с «Кёльном» (10 мая).

