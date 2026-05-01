«Я уже русский». Муми Нгамалё рассмотрит вариант получения паспорта РФ

Атакующий полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё заявил, что готов рассмотреть вариант получения российского паспорта.

— У тебя есть любимое место в Москве?

— Большой театр очень понравился. Запомнилась его великая история. Никогда не бывал в таком месте.

— Вау. А за 4 года в Москве привык к русской зиме?

— Для меня это уже совсем не проблема. В Швейцарии тоже холодно — хоть и не так, как в России. Я совсем не жалуюсь на морозы. Можно сказать, что я уже русский, ха-ха.

— Как раз в следующем году будет пять лет, как ты в России. Будешь рассматривать возможность получения российского паспорта?

— Конечно, рассмотрю этот вариант. Тут никаких проблем, — цитирует Нгамалё Sport24.