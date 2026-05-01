Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я уже русский». Муми Нгамалё рассмотрит вариант получения паспорта РФ

Комментарии

Атакующий полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё заявил, что готов рассмотреть вариант получения российского паспорта.

— У тебя есть любимое место в Москве?
— Большой театр очень понравился. Запомнилась его великая история. Никогда не бывал в таком месте.

— Вау. А за 4 года в Москве привык к русской зиме?
— Для меня это уже совсем не проблема. В Швейцарии тоже холодно — хоть и не так, как в России. Я совсем не жалуюсь на морозы. Можно сказать, что я уже русский, ха-ха.

— Как раз в следующем году будет пять лет, как ты в России. Будешь рассматривать возможность получения российского паспорта?
— Конечно, рассмотрю этот вариант. Тут никаких проблем, — цитирует Нгамалё Sport24.

Материалы по теме
Муми Нгамалё раскрыл подробности разногласий с Валерием Карпиным
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android