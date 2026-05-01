Ари ответил на вопрос, является ли Кордоба лучшим нападающим в истории «Краснодара»

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара» Ари ответил на вопрос, является ли Джон Кордоба лучшим нападающим в истории кубанского клуба.

– Успеваешь смотреть футбол, игры «Краснодара», «Спартака»?

– Да, но мало, много работы. Если получается, то еду на стадион «Спартака» посмотреть матч вживую, иногда на «Локомотив».

– Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?

– Кордоба.

– Кордоба лучший нападающий в истории «Краснодара»?

– Он на втором месте.

– Кто на первом?

– Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом, — приводит слова Ари Metaratings.

Отметим, что в составе «Локомотива» Ари выигрывал чемпионат России и Кубок страны. Вместе с «Краснодаром» нападающий становился бронзовым призёром Мир РПЛ.