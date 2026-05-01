«Потерял мотивацию». Александр Бубнов — о Мирлинде Даку

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем казанского «Рубина» Мирлинде Даку. В нынешнем сезоне форвард провёл 21 матч в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 10 млн.

«Он ещё знаешь почему снизил к себе требования, помимо травмы? Потому что он потерял мотивацию. После того как «Зенит» не взял его. Хоть ему здесь и заплатили, но он-то видит, какой там уровень игры. Ему нужна мотивация. И, на мой взгляд, «Рубину» будет очень тяжело его удержать», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».