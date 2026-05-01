«КАМАЗ» обыграл костромской «Спартак» и обошёл красно-белых в таблице Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «КАМАЗом» из Набережных Челнов и костромским «Спартаком». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роман Сафьян. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл Давид Караев. Нападающий челнинцев отличился в начале встречи, на четвёртой минуте. Во втором тайме, на 64-й минуте, полузащитник Мухаммад Султонов увеличил преимущество «КАМАЗа».

По состоянию на сегодняшний день «КАМАЗ» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 очков. «Спартак» с 48 очками располагается на шестой строчке.