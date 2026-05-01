«Шанхай» Слуцкого пропустил дважды после 90+2-й и проиграл в матче китайской Суперлиги

Завершён матч 9-го тура китайской Суперлиги, в котором играли «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого и «Чэнду Жунчэн». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержал «Чэнду Жунчэн». Встреча состоялась на стадионе «Шанхай стэдиум».

Шиничи Чань на 16-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Махтар Гейе на 38-й минуте удвоил преимущество команды. Фелипе на 45-й минуте отыграл один мяч, а на 90+2-й минуте он оформил дубль. Победный гол на 90+6-й минуте забил Веллингтон Силва.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» с 10 очками находится на пятом месте в турнирной таблице китайской Суперлиги, «Чэнду Жунчэн» возглавляет таблицу с 25 очками.