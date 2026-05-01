Шанхай Шэньхуа — Чэнду Жунчэн, результат матча 1 мая 2026, счёт 2:3, 9-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай» Слуцкого пропустил дважды после 90+2-й и проиграл в матче китайской Суперлиги
Завершён матч 9-го тура китайской Суперлиги, в котором играли «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого и «Чэнду Жунчэн». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержал «Чэнду Жунчэн». Встреча состоялась на стадионе «Шанхай стэдиум».

Китай — Суперлига . 9-й тур
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 3
Чэнду Жунчэн
Чэнду
1:0 Чань – 16'     2:0 Гейе – 38'     2:1 Фелипе – 45'     2:2 Фелипе – 90+2'     2:3 Силва – 90+6'    

Шиничи Чань на 16-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Махтар Гейе на 38-й минуте удвоил преимущество команды. Фелипе на 45-й минуте отыграл один мяч, а на 90+2-й минуте он оформил дубль. Победный гол на 90+6-й минуте забил Веллингтон Силва.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» с 10 очками находится на пятом месте в турнирной таблице китайской Суперлиги, «Чэнду Жунчэн» возглавляет таблицу с 25 очками.

