Муми Нгамалё: хочу остаться в «Динамо» до конца карьеры

Атакующий полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё заявил о желании остаться в московском клубе до конца профессиональной карьеры. Его действующий контракт с бело-голубыми истекает ближайшим летом.

— Надеемся, это не последний сезон твоей карьеры в «Динамо», ведь у тебя заканчивается контракт летом. Хочешь остаться в команде на следующий сезон?

— Пока не хочу загадывать. Я бы хотел остаться здесь до конца карьеры — но посмотрим, что произойдёт. Клубу решать, что делать с продлением контракта. Я лучше сосредоточусь на работе. Нынешнее положение в таблице не соответствует уровню «Динамо», — цитирует Муми Нгамалё Sport24.