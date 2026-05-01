Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» видит в игроке «Вест Хэма» замену для Люка Шоу — The Guardian

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения левого защитника «Вест Хэма» Эль-Хаджи Малика Диуфа грядущим летом. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «красные дьяволы» видят в 21-летнем футболисте конкурента для Люка Шоу. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» займётся укреплением левого фланга обороны после приобретения игроков в полузащиту.

В нынешнем сезоне Диуф принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android