«Манчестер Юнайтед» видит в игроке «Вест Хэма» замену для Люка Шоу — The Guardian

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения левого защитника «Вест Хэма» Эль-Хаджи Малика Диуфа грядущим летом. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «красные дьяволы» видят в 21-летнем футболисте конкурента для Люка Шоу. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» займётся укреплением левого фланга обороны после приобретения игроков в полузащиту.

В нынешнем сезоне Диуф принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: