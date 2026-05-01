Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 1 мая

В пятницу, 1 мая, стартовал 32-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Первой лиги на 1 мая:

«КАМАЗ» — «Спартак» Кострома — 2:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги текущего сезона занимает воронежский «Факел», набравший 61 очко после 31 тура. На второй строчке располагается московская «Родина», заработавшая 59 очков. Замыкает тройку лидеров екатеринбургский «Урал» с 58 очками. Последнее, 18-е место занимает «Сокол» (19), на 17-й строчке находится «Чайка» (22), на 16-й — «Черноморец» (29).