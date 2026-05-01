«Ювентус» может купить Гринвуда в случае ухода Консейсау, интересующего «МЮ» — GdS

«Ювентус» рассматривает вариант с покупкой крайнего нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда на случай возможного ухода из команды вингера Франсишку Консейсау, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб включился в борьбу за 24-летнего футболиста. При этом «Ювентус» находится в ожидании развития ситуации с Консейсау и потенциальных предложений по трансферу Эдона Жегрова.

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

