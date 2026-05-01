Де Дзерби: если «Тоттенхэм» выиграет у «Астон Виллы», это не будет чудом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» высказался о борьбе команды за сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Я уже видел вас по телевизору (обращается к журналисту Майклу Бриджу. — Прим. «Чемпионата»), но говорю это не для полемики. Слышал, будто для нас уже невозможно сохранение места в АПЛ, все говорят, что мы все в слезах и уже вылетели. Ещё нет.

Мы должны умирать на поле. Даже если мы и проиграем, перед этим мы всё равно будем сражаться. У нас на два очка меньше, чем у «Вест Хэма», но их тоже ждёт непростой матч. Это не лучший момент для нас, нам очень тяжело. Но только неудачники жалуются и мыслят негативно. Я не хочу, чтобы люди вокруг меня плакали и считали иначе.

Самое важное сейчас — это заглушить наш внутренний голос, это касается игроков, сотрудников клуба и болельщиков. Этот голос порождает негативные мысли и говорит, что нам не везёт, у нас слишком много травм, мы потеряли Хави Симонса, который в последних двух играх был одним из наших лучших и важнейших футболистов. Будто бы наш медицинский персонал недостаточно квалифицирован, поле стадиона и тренировочная база находятся в плохом состоянии, невозможно выиграть две или три игры подряд, потому что мы не одержали много побед в 2026 году. Это всё чушь, потому что я хочу сосредоточиться на нас самих и на мастерстве наших игроков.

Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд Премьер-лиги на данный момент. Я очень уважаю [Унаи] Эмери как тренера, но, если «Тоттенхэм» выиграет на «Вилла Парк», это не будет чудом. Возможно, мы проиграем, но у нас есть всё необходимое, чтобы выиграть этот матч, и это не чудо. Мы должны сохранять позитивный настрой и быть сильными, потому что работаем в большом клубе», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.