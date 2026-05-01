Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 28-го тура между «Крыльями Советов» и «Спартаком» Сергея Карасёва назначить пенальти в ворота красно-белых. На 13-й минуте полузащитник самарской команды Фернандо Костанца открыл счёт, реализовав 11-метровый.
«Правильное решение Карасёва. Барко совершил фол по неосторожности против Бабкина, жёлтая карточка здесь не нужна. Занимая хорошую позицию, Карасёв самостоятельно назначил 11-метровый удар. Несложный эпизод, если арбитр правильно располагается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
