В «Ливерпуле» раскрыли, как скоро Алисон восстановится от травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о сроках возращения вратаря команды Алисона Бекера после травмы. Ранее бразилец получил повреждение подколенного сухожилия.

«Для нас возвращение каждого игрока — это бонус, потому что теперь, если добавить к списку травмированных Мо [Салаха], он становится всё длиннее и длиннее, но так было на протяжении всего сезона.

Алисон ещё не тренировался с нами. Он очень близок к тому, чтобы начать тренироваться, мне нужно сегодня услышать от медицинского персонала, сможет ли он выполнять упражнения с нами сегодня, завтра или в начале следующей недели. Он очень близок, но, конечно, мы не хотим рисковать, потому что мы никогда не поступаем так с игроками, и сейчас мы тоже не будем.

Сразу ли Алисон вернётся в стартовый состав? Я думаю, есть разница между вратарём и полевым игроком. Если футболист не тренировался несколько недель, ему нужно бегать гораздо больше, чем вратарю. Я не думаю, что проблема игрока в том, что, пропустив четыре или пять недель, он забывает, как играть в футбол, обычно сложность в том, что его физическая форма не соответствует уровню, необходимому для игры с такой интенсивностью, которую требует Премьер-лига. Так что есть разница между вратарём и полевым футболистом», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 33-летний Бекер провёл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 36 голов. 13 раз Алисон покидал поле, оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года.