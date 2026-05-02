«ПСЖ» — «Лорьян»: во сколько начало матча 32-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Сегодня, 2 мая, состоится матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.
После 30 матчей французской Лиги 1 парижане набрали 69 очков и занимают первое место. Команда из Лорьяна заработала 41 очко и располагается на девятой строчке.
В минувшем туре «ПСЖ» разгромил «Анже» — 3:0, а «Лорьян» уступил «Страсбургу» — 2:3.
