Метц — Монако. Прямая трансляция
Расписание матчей 32-го тура чемпионата Франции по футболу 2025/2026

Расписание матчей 32-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 2 мая, матчем «Нант» — «Марсель» стартует 32-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Права на трансляцию матчей французской Лиги 1 в России принадлежат Okko.

Расписание матчей 32-го тура Лиги 1 (время московское):

2 мая, суббота:

16:00. «Нант» — «Марсель»;
18:00. «ПСЖ» — «Лорьян»;
20:00. «Метц» — «Монако»;
22:05. «Ницца» — «Ланс».

3 мая, воскресенье:

16:00. «Лилль» — «Гавр»;
18:15. «Страсбург» — «Тулуза»;
18:15. «Париж» — «Брест»;
18:15. «Осер» — «Анже»;
21:45. «Лион» — «Ренн».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 69 очков за 30 матчей.

