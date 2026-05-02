Расписание матчей 32-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 2 мая, матчем «Нант» — «Марсель» стартует 32-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура Лиги 1 (время московское):
2 мая, суббота:
16:00. «Нант» — «Марсель»;
18:00. «ПСЖ» — «Лорьян»;
20:00. «Метц» — «Монако»;
22:05. «Ницца» — «Ланс».
3 мая, воскресенье:
16:00. «Лилль» — «Гавр»;
18:15. «Страсбург» — «Тулуза»;
18:15. «Париж» — «Брест»;
18:15. «Осер» — «Анже»;
21:45. «Лион» — «Ренн».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 69 очков за 30 матчей.
