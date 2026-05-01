Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, на каких условиях 40-летний Нойер продлит контракт с «Баварией»

Комментарии

Голкипер Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией». Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X.

По данным источника, 40-летний футболист согласовал условия нового трудового договора с мюнхенским клубом. По условиям контракта, Нойер по-прежнему будет основным вратарём команды, однако Йонас Урбиг получит больше игрового времени. Отмечается, что Нойер станет наставником Урбига и поможет тренерскому штабу команды сделать из него своего преемника. Обоих вратарей эта ситуация устраивает. Нойер подпишет контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

В 35 матчах нынешнего клубного сезона Нойер пропустил 38 голов и 11 раз отыграл всухую.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android