Стало известно, на каких условиях 40-летний Нойер продлит контракт с «Баварией»

Голкипер Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией». Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X.

По данным источника, 40-летний футболист согласовал условия нового трудового договора с мюнхенским клубом. По условиям контракта, Нойер по-прежнему будет основным вратарём команды, однако Йонас Урбиг получит больше игрового времени. Отмечается, что Нойер станет наставником Урбига и поможет тренерскому штабу команды сделать из него своего преемника. Обоих вратарей эта ситуация устраивает. Нойер подпишет контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

В 35 матчах нынешнего клубного сезона Нойер пропустил 38 голов и 11 раз отыграл всухую.