Бышовец: у «Краснодара» есть возможность рассчитывать на два трофея

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге и рассказал о преимуществе «Краснодара» в ней.

«Борьба может быть до последнего тура. Но преимущество сегодня у «Краснодара». У «Зенита», хотим мы этого или нет, задачи связаны с крайностями. Команде надо было рассчитывать на победу в Кубке и в РПЛ. У «Краснодара» есть возможность рассчитывать на два трофея. Такая задача сильно мотивирует игроков», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар», набравший 60 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке располагается «Зенит», в активе которого 59 очков. Помимо этого, «быкам» предстоит сыграть с московским «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.