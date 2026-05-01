Юрий Сёмин впервые за долгое время посетил «РЖД Арену»

Бывший главный тренер московских «Локомотива» и «Динамо» Юрий Сёмин посетит встречу команд на «РЖД Арене» в рамках 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал железнодорожников.

Ранее российский специалист отмечал, что редко посещает стадион «Локомотива». Вероятно, в последний раз Сёмин был на домашнем матче красно-зелёных в 2021 году. Тогда наставнику вручили серебряную медаль за сезон-2019/2020, которую специалист подарил фанатам железнодорожников.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, три раза побеждал в Суперкубке и шесть раз в Кубке страны.

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идёт на восьмой строчке, набрав 38 очков.