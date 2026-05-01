Моуринью ответил, связывался ли с ним мадридский «Реал»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к нему.

«Из «Реала» со мной никто не связывался, могу вас заверить. Я уже столько лет занимаюсь футболом, что привык к подобному, но от «Реала» ничего не было. А что касается «Бенфики», то вы знаете ситуацию: у меня ещё один год контракта с клубом», — приводит слова Моуринью A Bola.

Ранее различные СМИ сообщали о желании португальского специалиста вновь возглавить «сливочных». Подчёркивалось, что в возвращении Моуринью заинтересован президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Тренер возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

