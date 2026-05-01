«Локомотив» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Пиняев, Воробьёв, Руденко.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Майсторович, Осипенко, Бителло, Чавес, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

На данный момент «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 38 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».