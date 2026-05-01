Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Динамо: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ 2025/2026, 1 мая 2026

«Локомотив» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 1 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Пиняев, Воробьёв, Руденко.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Майсторович, Осипенко, Бителло, Чавес, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

На данный момент «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 38 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
РПЛ: дерби «Локомотив» — «Динамо» и акт устрашения от «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android