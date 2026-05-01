Месси заявил, что не помнит количество сыгранных им финалов

Месси заявил, что не помнит количество сыгранных им финалов
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ», чемпион мира 2022 года Лионель Месси сообщил, что не помнит количество сыгранных им финалов.

– Вы знаете, в скольких финалах участвовали?
– Честно говоря, нет.

– Что ж, вы приняли участие в 43 финалах. Всего несколько дней назад я прочитал, что вы забили больше всего голов в финалах за всю историю футбола и завоевали наибольшее количество титулов на клубном уровне. Вы просто зверь.
– Я человек, склонный к соперничеству. Люблю побеждать, поэтому я просто стараюсь. Я всегда стараюсь, — приводит слова Месси аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Колапинто поделился эмоциями от встречи с Месси

Месси открыл свою 21-метровую статую в Калькутте:

