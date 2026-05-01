Член совета директоров «Локомотива» Филатов: всегда рад видеть Сёмина на стадионе

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на решение бывшего тренера железнодорожников Юрия Сёмина посетить матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в рамках которого красно-зелёные сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 1 мая, на «РЖД Арене», начало в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Всегда рад видеть Сёмина на стадионе. Хочет — ходит, не хочет — не ходит. Почему я должен не хотеть его видеть?» — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что ранее Сёмин отмечал, что редко посещает стадион «Локомотива». Вероятно, в последний раз тренер был на домашнем матче красно-зелёных в 2021 году. Тогда наставнику вручили серебряную медаль за сезон-2019/2020, которую специалист подарил фанатам железнодорожников.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, три раза побеждал в Суперкубке и шесть раз в Кубке страны.

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идёт на восьмой строчке, набрав 38 очков.

