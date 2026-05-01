«Локомотив» — «Динамо»: Маричаль вывел гостей вперёд на 24-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют московские «Локомотив» и «Динамо». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Евгений Кукуляк. На данный момент счёт 1:0 в пользу динамовцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте Николас Маричаль открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

На данный момент «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 38 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре красно-зелёные 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром».