Mundo Deportivo сообщил, когда Флик подпишет новый контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик достиг соглашения с клубом о сроке нового контракта, который будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления на сезон. Нынешнее трудовое соглашение немецкого специалиста действует до лета 2027 года. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на следующей неделе Пини Захави, агент Флика, прибудет в Барселону с целью согласования последних деталей. Подчёркивается, что немец подпишет новый контракт, как только «Барселона» станет чемпионом.

После 33 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 85 очков и занимают первое место, опережая мадридский «Реал» со второй строчки на 11 очков. До конца сезона Ла Лиги остались пять туров.

