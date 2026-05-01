«Крылья Советов» — «Спартак»: Угальде сравнял счёт на 64-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде сравнял счёт.

Ранее, на 13-й минуте, полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца открыл счёт, реализовав 11-метровый.

После 27 туров чемпионата России самарская команда набрала 26 очков и занимает 13-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

