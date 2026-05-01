«Крылья Советов» — «Спартак»: Угальде сравнял счёт на 64-й минуте
В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13' 1:1 Угальде – 64' 2:1 Печенин – 78'
На 64-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде сравнял счёт.
Ранее, на 13-й минуте, полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца открыл счёт, реализовав 11-метровый.
После 27 туров чемпионата России самарская команда набрала 26 очков и занимает 13-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.
