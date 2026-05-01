Нынешний сезон «ПСЖ» и «Баварии» стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:4 переиграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, парижане и мюнхенцы проводят один из самых результативных сезонов в истории главного клубного турнира Старого Света.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Парижане с 43 голами заняли вторую строчку рейтинга, а мюнхенцы с 42 мячами — пятую. Возглавила список «Барселона», забившая в сезоне-1999/2000 45 голов. По 43 гола за один розыгрыш ЛЧ также у «Баварии» сезона-2019/2020 и «Барселоны» розыгрыша-2024/2025.
Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».
