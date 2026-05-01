Нынешний сезон «ПСЖ» и «Баварии» стал одним из самых результативных в истории ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:4 переиграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, парижане и мюнхенцы проводят один из самых результативных сезонов в истории главного клубного турнира Старого Света.

Парижане с 43 голами заняли вторую строчку рейтинга, а мюнхенцы с 42 мячами — пятую. Возглавила список «Барселона», забившая в сезоне-1999/2000 45 голов. По 43 гола за один розыгрыш ЛЧ также у «Баварии» сезона-2019/2020 и «Барселоны» розыгрыша-2024/2025.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».