Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЛАСК — Альтах, результат матча 1 мая 2026, счет 4:2, финал Кубка Австрии 2025/2026

«ЛАСК» в дополнительное время обыграл «Альтах» и победил в финале Кубка Австрии
Комментарии

Завершился матч финала Кубка Австрии сезона-2025/2026 между «ЛАСКом» и «Альтахом». Команды играли на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурт-ам-Вёртерзе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юлиан Вайнбергер. Игра закончилась победой «ЛАСКа» со счётом 4:2.

Кубок Австрии . Финал
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
ЛАСК
Линц
Окончен
4 : 2
ДВ
Альтах
Альтах
0:1 Грайль – 5'     1:1 Усор – 11'     1:2 Демаку – 30'     2:2 Adeniran – 66'     3:2 Белло – 101'     4:2 Adeniran – 104'    
Удаления: нет / Мустафа – 108'

Первый гол в матче забил полузащитник «Альтаха» Патрик Грайль в начале встречи на пятой минуте. На 11-й минуте хавбек «ЛАСКа» Мозес Усор сравнял счёт. На 30-й минуте Везель Демаку вывел «Альтах» вперёд. Во втором тайме на 66-й минуте нападающий Самуэль Адениран вновь восстановил равенство в счёте. В дополнительное время на 101 минуте Джордж Белло вывел «ЛАСК» вперёд. На 110-й минуте Самуэль Адениран оформил дубль.

В полуфинале турнира «ЛАСК» обыграл «Рид» (2:1), а «Альтах» – «Ред Булл Зальцбург» (1:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android