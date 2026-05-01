«ЛАСК» в дополнительное время обыграл «Альтах» и победил в финале Кубка Австрии

Завершился матч финала Кубка Австрии сезона-2025/2026 между «ЛАСКом» и «Альтахом». Команды играли на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурт-ам-Вёртерзе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юлиан Вайнбергер. Игра закончилась победой «ЛАСКа» со счётом 4:2.
Первый гол в матче забил полузащитник «Альтаха» Патрик Грайль в начале встречи на пятой минуте. На 11-й минуте хавбек «ЛАСКа» Мозес Усор сравнял счёт. На 30-й минуте Везель Демаку вывел «Альтах» вперёд. Во втором тайме на 66-й минуте нападающий Самуэль Адениран вновь восстановил равенство в счёте. В дополнительное время на 101 минуте Джордж Белло вывел «ЛАСК» вперёд. На 110-й минуте Самуэль Адениран оформил дубль.
В полуфинале турнира «ЛАСК» обыграл «Рид» (2:1), а «Альтах» – «Ред Булл Зальцбург» (1:0).
- 1 мая 2026
