Фото: Ахметов потерял сознание после столкновения с Ву в матче «Крыльев» и «Спартака»

Фото: Ахметов потерял сознание после столкновения с Ву в матче «Крыльев» и «Спартака»
Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов на несколько секунд потерял сознание после столкновения с защитником «Спартака» Кристофером Ву во втором тайме очного матча команд в 28-м туре Мир РПЛ. Футболист самарской команды покинул поле на носилках. Сообщается, что к этому моменту спортсмен уже находился в сознании. Игроку красно-белых наложили специальную повязку на голову.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

После 27 туров чемпионата России самарская команда набрала 26 очков и занимает 13-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

