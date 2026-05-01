Фото: Ахметов потерял сознание после столкновения с Ву в матче «Крыльев» и «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов на несколько секунд потерял сознание после столкновения с защитником «Спартака» Кристофером Ву во втором тайме очного матча команд в 28-м туре Мир РПЛ. Футболист самарской команды покинул поле на носилках. Сообщается, что к этому моменту спортсмен уже находился в сознании. Игроку красно-белых наложили специальную повязку на голову.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

После 27 туров чемпионата России самарская команда набрала 26 очков и занимает 13-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

