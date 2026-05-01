Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ролан Гусев высказался о предстоящей встрече с «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о предстоящем матче 28-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

— Знаем сильные и слабые стороны соперника. Главное, чтобы футболисты правильно реагировали. На матч выходим с нашей традиционной схемой. Уже по ходу игры будем смотреть, какие коррективы вносить.

Разбирали каждого игрока соперника. Все знают хорошо Батракова, их нападающих, вингеров. Вроде как готовились, но это футбол. И всё покажет поле.

— Не было желания выпустить Антона Миранчука в старте против бывшей команды?
— Желание есть поставить 22 футболиста. Но есть правила игры (улыбается). Я как‑то не зацикливаюсь на теме бывших клубов, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 38 очками находится на восьмом месте.

РПЛ: дерби «Локомотив» — «Динамо» и акт устрашения от «Спартака»
