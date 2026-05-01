Ролан Гусев высказался о предстоящей встрече с «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о предстоящем матче 28-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом».

— Знаем сильные и слабые стороны соперника. Главное, чтобы футболисты правильно реагировали. На матч выходим с нашей традиционной схемой. Уже по ходу игры будем смотреть, какие коррективы вносить.

Разбирали каждого игрока соперника. Все знают хорошо Батракова, их нападающих, вингеров. Вроде как готовились, но это футбол. И всё покажет поле.

— Не было желания выпустить Антона Миранчука в старте против бывшей команды?

— Желание есть поставить 22 футболиста. Но есть правила игры (улыбается). Я как‑то не зацикливаюсь на теме бывших клубов, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 38 очками находится на восьмом месте.