«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в матче 28-го тура РПЛ

Завершился матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Крылья Советов» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца открыл счёт, реализовав 11-метровый. На 64-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде сравнял счёт. На 77-й минуте защитник Кирилл Печенин вывел хозяев вперёд.

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином» (11 мая), а «Крылья Советов» — с «Оренбургом» (10 мая).

Самые титулованные футбольные клубы России: