Михаил Галактионов высказался о выборе состава «Локомотива» на матч с «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава команды на матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

— Уже забыли про поражение в прошлом матче. Надо было дать ребятам определённую мотивацию. Разобрали ошибки, определённые нюансы.

— В старте нет Зелимхана Бакаева.
— Приняли такое решение. Во‑первых, Пиняев неплохо проявил себя в последних матчах. У нас должна получиться более скоростная атака. Он может оказать давление на соперника своей скоростной работой, своими индивидуальными действиями. А Бакаев готовится выйти и усилить игру, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 38 очками находится на восьмом месте.

