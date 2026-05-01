Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, сможет ли Керкез сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированного защитника Милоша Керкеза перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча команд пройдёт в воскресенье, 3 мая, начало в 17:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
«У Милоша были небольшие проблемы со здоровьем, он покинул тренировочное поле не вчера, а позавчера. Но я ожидаю, что он вернётся к тренировкам сегодня или завтра», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Керкез принял участие в 44 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

После 34 тура «Ливерпуль» с 58 очками занимает четвёртое место в таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», набравший 61 очко, располагается на третьей строчке.

«МЮ» — «Ливерпуль» и ещё 13 топ-матчей выходных, которые нельзя пропустить
