Сафонов вошёл в топ-5 вратарей по числу матчей «на ноль» в нынешнем сезоне ЛЧ

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошёл в топ-5 рейтинга лучших вратарей нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА по числу матчей «на ноль». Данную статистику приводит Transfermarkt.

Вратарь парижан принял участие в девяти матчах текущего розыгрыша ЛЧ, проведя четыре из них всухую. Лидером рейтинга является Давид Райя из «Арсенала» (8), На второй строчке располагается Гульельмо Викарио из «Тоттенхэм Хотспур» (6). По четыре сухие игры также у Алисона Бекера из «Ливерпуля», Ника Поупа из «Ньюкасл Юнайтед», Яна Зоммера из «Интера», Тибо Куртуа из «Реала» и Угурджана Чакыра из «Галатасарая».

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».