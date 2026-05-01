«Хочется болеть за наших в ЛЧ». Рэпер L’One — о перспективах Батракова в Европе

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L’One и поддерживающий московский «Локомотив», высказался о возможном трансфере полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в Европу.

«Лёша Батраков, несмотря на то что один из лидеров команды, всё-таки ещё не заматерел до конца. Иногда эмоции преобладают в его голове. С одной стороны, это хорошо, потому что этим он разгоняет команду. С другой, холодный расчёт и прагматизм иногда полезнее.

Ехать в Европу или нет — личное решение Алексея. Ему его принимать, потому что от этого решения будет зависеть вся дальнейшая карьера. Мы не вправе советовать, это его жизнь. Если ему будет хорошо в «ПСЖ» или другом европейском клубе, значит, так оно и есть. Мы должны его поддерживать, потому что когда мы смотрим Лигу чемпионов — хочется болеть за наших», — передаёт слова Левана Горозии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и отдал 11 ассистов.